Técnico do Fluminense, Mano Menezes criticou a atuação da arbitragem de Yuri Elino após a derrota para o Flamengo, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Em coletiva, o treinador não escondeu a insatisfação e pediu atenção a Bruno Arleu de Araújo, que apitará o segundo e decisivo confronto.

- Quando alguém bate demais, deve ser punido. Mas a diferença da punição foi bem nítida para os dois lados. Não foi determinante para o resultado do jogo, mas contribuiu para inibir um jogador importante com capacidade de criação que é o Arias. Mas ele vai estar inteiro no domingo, vai continuar dando trabalho e espero que o Arleu, que é um arbitro Fifa, tenha mais capacidade para coibir qualquer lado que tente exagerar.

Mano Menezes também comentou sobre a confusão no final do jogo entre Fluminense e Flamengo, em que Juan Freytes foi expulso após revisão do VAR. O comandante saiu em defesa de seu defensor e reclamou das provocações feitas por Luiz Araújo no decorrer da partida.

- Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou na frente do banco provocando e isso foi estopim. O resto é consequência. Freytes é citado na súmula, porque sentiu, como todo argentino. E é bom que não aceite, porque a gente tem que saber ganhar e saber perder. E quando ganha, a gente tem que ter grandeza para respeitar o adversário para que as coisas terminem bem e que o jogo seja o ator principal.

No fim, Mano Menezes rebateu as provocações de Luiz Araújo, que havia mostrado uma tatuagem com a conquista da Copa do Brasil. Além disso, o comandante reclamou novamente da atitude de Yuri Elino na condução do fim de jogo entre Fluminense e Flamengo.

- Eu tenho três (Copas do Brasil). Não fui atrás não. Entrei em campo, cumprimentei as pessoas do Flamengo, parabenizei pela vitória. O jogo estava transcorrendo normal e uma provocação incendiou uma coisa desnecessária. E veja como isso pode acarretar problemas. Perdemos um jogador, perdemos dois ou três no banco. E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro foi lá e abraçou, acalmou e o tirou de lá. Falta sensibilidade para você entender que esse tipo de situação é que precisa ser coibida. Não é possível que todos os outros estejam erradas, e a pessoa que fez o que fez estar certa. Eu disse ao Yuri no momento do lance. Eu acho que é o cuidado que a gente precisa tomar - encerrou Mano Menezes, técnico do Fluminense.

No domingo (16), Fluminense, de Mano Menezes, e Flamengo voltam a se reencontrar pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília). Por conta da confusão, o Tricolor não conta com Juan Freytes, que foi expulso com cartão vermelho.