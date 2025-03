Autor do gol do Fluminense aos 43 minutos do segundo tempo, Keno diminuiu a desvantagem do Tricolor diante do Flamengo para o jogo da volta, no próximo domingo (16), no Maracanã, pelas finais do Campeonato Carioca. O time rubro-negro venceu por 2 a 1 nesta quarta, e se tivesse dois gols de vantagem, iria para a segunda partida podendo até perder por diferença mínima.

Após o jogo, o atacante que entrou em campo durante o segundo tempo no lugar de Canobbio, admitiu que o gol tomado logo aos cinco minutos de jogo mexeu com os jogadores do Fluminense.

- Sabíamos da dificuldade de jogo, da qualidade do time deles, mas tomamos um gol muito cedo. Foi aquele banho de água gelada. Mas no meio do primeiro tempo, o Mano conseguiu organizar o time, e a gente jogou mais - disse Keno em entrevista ao Sportv logo após o jogo.

Segundo o atacante, o gol dá forças ao Fluminense para chegar forme na briga pello título carioca.

- A gente sabe que 2 a 0 seria complicado, mas com esse gol a gente vai muito forte para, neste fim de semana, reverter o placar e ser campeão.

Perguntado sobre a confusão entre Luiz Araújo, Freytes e Mano Menezes ao fim do jogo, Keno disse que é do jogo, da rivalidade do clássico.

- Acho que ele falou alguma coisa com o Mano, não sei. É de jogo, a gente sabe que clássico é assim. Temos é que estar concentrados para o jogo de volta.

Keno comemora gol em Fluminense x Flamengo. (foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.