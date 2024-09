Lima foi o autor do gol contra o Atlético-MG na ida das quartas de final da Libertadores (Foto: AGIF)







Publicada em 25/09/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Atlético-MG pela segunda partida das quartas de final da Libertadores, após vitória no primeiro jogo por 1 a 0. Por outro lado, o Tricolor voltou à zona de rebaixamento na 27ª rodada, depois da derrota para o Botafogo.

Em 2024, o Fluminense vive períodos de altos e baixos nas competições. No Campeonato Carioca, o Tricolor começou bem, com um time misto treinado por Marcão. Com Fernando Diniz no comando, o clube perdeu a semifinal contra o Flamengo, mas venceu a Recopa Sul-Americana em cima da LDU. Nesse período, foram sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na Copa do Brasil, o clube carioca ganhou os dois jogos contra o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela terceira fase do torneio. Depois, foi eliminado pelo Juventude, com uma derrota e um empate. Logo, foram duas vitórias, um empate e uma derrota na competição.

No Brasileirão, a campanha não é boa. Desde o início, o Fluminense não conseguiu manter boas atuações e resultados, gerando a demissão de Diniz, que deixou o time com apenas seis pontos. Após a chegada de Mano, a equipe somou 21 pontos, mas segue no Z-4, com 27 no total.

Por sua vez, a Libertadores é a competição mais sólida do Fluminense em 2024. Nos grupos, 14 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, sendo uma das melhores equipes da primeira fase. Nas oitavas, classificação contra o Grêmio nos penâltis após uma derrota e uma vitória. No primeiro jogo das quartas, 1 a 0 contra o Atlético-MG.

Ao todo, são 54 jogos em 2024, com 22 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Desse modo, o aproveitamento de 41% reflete a temporada irregular do Fluminense, marcada por momentos de instabilidade desde o início do ano. Além desses números, são 61 gols marcados (1,13 por jogo) e 56 sofridos (1,04 por jogo).

Comparando com o recorte de ponto corridos e mata-mata, os números do Fluminense são distintos. No Brasileirão, único com formato de liga, são sete vitórias, seis empates e 13 derrotas em 26 jogos. No esquema eliminatório, somando todas as competições do modelo, são 14 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Após o histórico ano de 2023, no qual o clube também passou por dificuldades para se dividir entre duas competições, o Fluminense ainda tenta terminar o ano positivamente. Para isso, a luta contra o rebaixamento e a defesa do troféu da Libertadores são determinantes para o sucesso.