Fernando Diniz comete gafe na apresentação no Cruzeiro

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 13:57 • Belo Horizonte (MG)

Novo técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz deu uma escorregada em sua apresentação na Toca da Raposa. O comandante confundiu a Raposa com o Fluminense ao comentar sobre o que imagina do elenco, mas corrigiu o erro rapidamente.

- Foi um privilégio trabalhar com o Fábio recentemente. E sempre quis trabalhar com o Cássio. Ele e Fábio sobram. Um cara corajoso, solidário, que dá a cara para beneficiar o time que defende. Kaio Jorge trabalhou comigo no Santos, com muito potencial. Matheus Pereira está brilhando imensamente. Esperamos potencializar os jogadores em seu maior nível para que o Fluminense... o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais.

Fernando Diniz comanda seu primeiro treino no Cruzeiro nesta terça-feira (24) visando o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad. A Raposa venceu o duelo de ida por 2 a 0, em Assunção, e tem boa vantagem para avançar às semifinais.

Além disso, o treinador chega com a missão de levar o Cabuloso para a próxima edição da Libertadores. O clube ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro e busca ficar entre os seis primeiros na competição.