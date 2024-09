STJD analisa jogo polêmico do Brasileirão e partida pode ser anulada

Jogo do Campeonato Brasileiro pode ser anulado pelo STJD (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 10:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisa o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O julgamento será na quinta-feira (26), às 10h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Soberano alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli descumpriu uma regra do jogo no lance em que Kauã Elias marcou o gol do Time de Guerreiros. O clube paulista afirma que houve um "erro de direito", o que abre brecha para a anulação e remarcação do duelo.

A polêmica se iniciou em uma disputa de bola envolvendo Thiago Santos e Calleri, em que o árbitro vê uma falta do atacante do São Paulo, mas opta pela vantagem. No entanto, Thiago Silva fica com a sobra, coloca a mão na bola e reinicia o jogo entendendo que Paulo Cesar Zanovelli havia marcado a infração.

Na sequência, Kauã Elias abre o placar para o Fluminense. Na análise da jogada entre o árbitro e a equipe do VAR, Zanovelli se contradiz para justificar a legalidade do tento do Time de Guerreiros, o que irritou os dirigentes do clube paulista.

Paulo Cesar Zanovelli criou polêmica no jogo entre Fluminense x São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)<br>