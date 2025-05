Jogada de titular do Fluminense contra Atlético-MG irrita torcedores

O primeiro tempo de Atético-MG e Fluminense, deste domingo (11), na Arena MRV, pela oitava rodada do Brasileirão, terminou empatado em 0 a 0. Durante os 45 minutos iniciais, uma jogada do lateral Samuel Xavier irritou parte da torcida tricolor. O atleta tentou cavar uma penalidade, mas não teve sucesso.

O lance aconteceu aos 33 minutos. Em uma jogada promissora, Samuel Xavier entrou na área atleticana em velocidade e tentou driblar o zagueiro Junior Alonso. No gestou, o camisa 2 do Fluminense acabou se atirando no chão e pedindo pênalti.

O árbitro Ramon Abatti Abel não caiu na simulação do atleta tricolor. Como consequência do gesto, a autoridade dentro de campo puniu o lateral com um cartão amarelo. A situação revoltou parte da torcida do Fluminense, que lamentou a decisão de Samuel em tentar cavar a falta ao invés de continuar a jogada.

