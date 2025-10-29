Zubeldía indentifica desafio para o Fluminense: 'Isso é claro'

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho do time no jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Tricolor no G-6, zona de classificação para a Libertadores. Zubeldía elogiou a postura da equipe, mas destacou a necessidade de melhorar o aproveitamento nas finalizações:

— Os jogos contra o Inter e nesse último merecíamos concretizar mais as finalizações. As vezes acontece que somos conscientes de que estamos tendo situações e não tomamos a melhor decisão para ampliar o resultado. Tinha a sensação de que se fizéssemos o segundo, chegaríamos ao terceiro. Tem que melhorar. Jogadores que fazem gols sempre valem mais. É um lindo desafio que temos para frente para sermos uma equipe que aproveita mais as situações que tem. Poderíamos ter feito mais gols nos últimos jogos, isso é claro.

O Fluminense volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, novamente contra o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Tricolor ocupa o 6º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Outras respostas do treinador do Fluminense

Ganso e Nonato

"Nonato está bem. Ele teve cinco ou seis treinamentos em bom nível. É possível que seja considerado para a viagem para Fortaleza. Ganso está em transição. Não sei quando vai estar trabalhando com a equipe. Calculo que na próxima semana, mas não posso assegurar. O departamento médico pode ser mais preciso nessa situação."

Segurança no Rio de Janeiro

"O futebol é um ato festivo, é um esporte popular, um esporte que é um espetáculo e tudo o que acontece no nível social influencia diretamente no futebol. Opinar sobre o que está acontecendo sendo estrangeiro não me parece indicado. Acho que vocês têm o direito de opinar porque são daqui, vivem aqui desde pequenos e podem ter uma visão um pouco mais precisa do que eu. Deixo minhas condolências com as pessoas que sofreram perdas. E nada mais. Não posso dizer muito mais. Espero que na próxima partida que tivermos aqui, o torcedor possa vir com mais tranquilidade."