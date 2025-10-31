O Fluminense vive um bom momento desde que Zubeldía assumiu o comando do clube, mas as últimas vitórias contaram com um fato curioso, já que três defensores decidiram para o Tricolor. No retrospecto, apenas quatro dos 11 gols marcados foram de atacantes.

No jogo atrasado da 12ª rodada, contra o Ceará, foi Renê quem balançou as redes para garantir a vitória do Flu. Antes, na 30ª e 29ª rodadas, contra Internacional e Juventude, Samuel Xavier e Thiago Silva foram os responsáveis.

O grande momento vivido pelo setor é visto também na proteção da meta de Fábio, já que o time chegou a quinta vitória consecutiva como mandante sem ser vazado. Foram oito gols marcados e nenhum sofrido.

Thiago Silva comemora seu gol que deu a vitória para o Fluminense sobre o Juventude (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Esse cenário traduz o momento vivido pelo ataque do time, que não tem um centro-avante titular definido - embora John Kennedy esteja à frente na disputa com Cano e Everaldo. A situação passa pelo estilo de jogo de Zubeldía, que demanda um jogador mais participativo fora da área, que busque associações e seja mais ativo na criação, atributos que o Moleque de Xerém mostrou ter.

Mas mesmo com a "seca" e as oscilações de desempenho, o time segue vencendo e voltou ao G6 do Brasileirão, com 47 pontos, graças ao brilho do coletivo. Se os atacantes não estão marcando, os zagueiros, laterais e meias assumiram a responsabilidade. Desde que o argentino assumiu o comando do Fluminense, inclusive, Samuel Xavier é quem lidera a artilharia, com dois gols.

Relembre os gols marcados pelo Flu sob o comando de Zubeldía:

Fluminense 1 x 0 Ceará - Gol: Renê Fluminense 1 x 0 Internacional - Gol: Samuel Xavier Fluminense 1 x 0 Juventude - Gol: Thiago Silva Mirassol 2 x 1 Fluminense - Gol: Martinelli Fluminense 3 x 0 Atlético-MG - Gols: Samuel Xavier, Serna, Keno Sport 2 x 2 Fluminense - Gols: Acosta e John Kennedy Fluminense 2 x 0 Botafogo - Gols: Cano e Lima

