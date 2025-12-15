Entenda o futuro de Thiago Silva após eliminação do Fluminense para o Vasco

O Fluminense encerrou a temporada após eliminação para o Vasco neste domingo (14), e a pergunta que fica para o torcedor é a seguinte: Thiago Silva fica? A ideia do zagueiro é voltar para a Europa para ficar perto da família, mas o clube ainda tentar fazer com que o atleta mude de ideia.

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva se despediu dos companheiros de time no vestiário. Mesmo que o zagueiro deixe o clube no fim deste ano, uma possível aposentadoria está praticamente descartada. O zagueiro de 41 anos ainda tem contrato com o clube até junho de 2026.

Se o Fluminense conquistasse a Copa do Brasil, Thiago Silva encerraria a passagem pelo clube com o título. Agora, o Tricolor aposta na vaga direta da Libertadores de 2026 para tentar segurar o zagueiro. A permanência, porém, é difícil. O jogador e a direção estão conversando desde setembro sobre 2026.

Thiago Silva tem o desejo de voltar a ficar perto da família, que mora na Europa. O jogador é desejo do Milan, segundo veículos europeus. O zagueiro tem forte ligação com o clube italiano.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

O elenco Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal.