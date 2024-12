Nino analisa chances do Fluminense no novo Mundial de Clubes

Campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023, Nino avaliou as chances do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025. Atualmente no Zenit, o zagueiro disputou o torneio no antigo formato e jogou a decisão contra o Manchester City, em dezembro de 2023.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor afirmou que gostaria de participar da competição, mas estará na torcida pelo Tricolor e por seus ex-companheiros. Além disso, o atleta vê grandes chances do Tricolor avançar na fase de grupos.

- Eles têm que aproveitar. É uma competição nova, diferente. Tenho certeza que todos os jogadores estão motivados e eu gostaria de participar também. Uma competição que reúne clubes do mundo inteiro. O Fluminense tem todas as condições de se classificar na fase de grupos. Todos os grupos são difíceis, mas o Fluminense tem grandes chances. Eu vou estar na torcida e na expectativa pelos meus companheiros.

No Mundial de Clubes, o Fluminense está no Grupo F ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). O Time de Guerreiros sonha em avançar às oitavas de final no inédito formato do torneio.

Nino no Mundial com o Fluminense

Após conquistar a América com o Fluminense, Nino disputou seus últimos dois jogos com o Tricolor no Mundial de Clubes. O ex-capitão participou da vitória sobre o Al-Ahly, na semifinal, mas foi derrotado pelo Manchester City por 4 a 0 na final.