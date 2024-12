Tartá, ex-Fluminense, projeta trabalho de Mano Menezes em 2025

Tartá, que foi revelado no Fluminense, falou com exclusividade ao Lance! sobre a formação do elenco para a temporada de 2025. A equipe de reportagem conversou com o ex-jogador no evento "Craque do Amanhã".

O cria de Xerém comentou a permanência de Mano e usou sua experiência sobre o Clube das Laranjeiras para afirmar a força das categorias de base do clube. Tartá foi formado no Fluminense e contou como a mistura dos jovens com os mais experientes funciona no futebol brasileiro.

- Essa mescla sempre deu certo. O jogador mais jovem com o jogador mais velho. Xerém desde sempre alimentou o futebol brasileiro. E o Fluminense tem esse poder para poder fazer isso - disse Tartá, ao Lance!, que ainda completou:

- Com certeza vão aparecer muitas peças aí para o próximo ano, e eu acredito que o Fluminense tem de tudo aí para fazer um ano melhor. Já sabe por onde errou. O Mano, continuando, já conhece melhor as peças que tem e vai poder trazer também os jogadores que ele já tem na sua confiança.

Após a campanha de recuperação no Brasileirão, o técnico Mano Menezes recebeu a missão de continuar no comando do Fluminense em 2025. O técnico agora terá uma pré-temporada para preparar o time e também pode ter mais influência para formar o time na janela de transferências.

A tendência é que o elenco do Tricolor tenha a maior mudança no time titular em relação aos anos anteriores. No decorrer de 2024, o time já teve saídas importantes como: Nino, Marcelo e André. Nesta janela, a permanência de Arias, que deseja sair para Europa, Ganso, procurado pelo Santos, é dúvida. Com isso, o time campeão em 2023 vai ficando se desfazendo pouco a pouco.

Tartá no Fluminense

Formado em Xerém, Tartá teve sua temporada mais importante pelo Fluminense em 2008, quando o time foi vice-campeão da Libertadores, foram 41 jogos. Em 2010, o atacante retornou de empréstimo e fez parte do time que foi campeão do Brasileirão.