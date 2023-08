Em 23 jogos na temporada com a equipe das Laranjeiras, o centroavante marcou seis gols (sendo dois vindo do banco e quatro começando como titular) e contribuiu com três assistências (sendo duas vindo do banco e uma iniciando como titular). E com 757 minutos em campo com o Time de Guerreiros, o atleta precisa de apenas 84 minutos para participar de um gol.