Escrito por Gabriel Dayrell Guimarães • Publicada em 05/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 05/06/2024 - 10:31

O atacante Germán Cano realizou uma avaliação inicial no departamento médico do Fluminense, após reclamar de dores. Foi constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda do atleta, que será reavaliado hoje, quarta-feira (5), para determinar a gravidade da lesão. A expectativa é que Cano consiga jogar o clássico contra o Botafogo, na próxima terça-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o duelo do último sábado (1), contra o Juventude, pelo Brasileirão, o atacante Cano externou pela primeira vez as dores na coxa esquerda, porém seguiu em campo até o apito final. Durante a semana, o artilheiro voltou a sentir as dores e consultou o departamento médico do Fluminense, que solicitou novos exames. A informação foi inicialmente divulgada pelo 'Canal do Lessa' e confirmada.

Marcelo marcou de pênalti no empate do Fluminense no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O técnico Fernando Diniz espera contar com Cano para o confronto contra o Botafogo, porém os números do atacante do Fluminense em 2024 não são bons. O craque tem apenas cinco gols e duas assistências, em 21 partidas disputadas. Na temporada passada, Cano já havia balançado as redes 20 vezes, nos primeiros 19 jogos.

Por outro lado, o que pesa a favor do argentino, é que seu principal concorrente pela titularidade do Fluminense, John Kennedy, além de ter se envolvido em casos de indisciplina, que o deixou afastando por um bom período da temporada, o mesmo tem números ainda piores - apenas quatro gols e nenhuma assistência, em 15 jogos.

O Fluminense optou por dar folga ao elenco ontem, terça-feira (4). Assim, os jogadores e a comissão técnica só voltarão às atividades visando a preparação para o clássico contra o Botafogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (6).