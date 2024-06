Grêmio faz as contas para encarar Fluminense ou Peñarol nas oitavas de final da Libertadores

(ALBARI ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo adversário do Grêmio na Libertadores será o Huachipato, e essa partida pode definir o rumo do Imortal na Libertadores. Segundo colocado no Grupo C da competição, com oito pontos, o Tricolor pode terminar a primeira fase classificado na liderança, em segundo ou até mesmo na Sul-Americana. Veja as possibilidades!

Liderança e confronto contra do Grêmio contra o Penarol

Para passar em primeiro, a conta é simples: duas vitórias já garantem o Imortal no topo, já que a equipe iria alcançar os 12 pontos e ultrapassaria o The Strongest. Nessa hipótese, o adversário nas oitavas seria o Penarol-URU.

Segunda colocação e duelo contra o Fluminense

Para ficar em segundo, o Imortal tem a seguinte conta: um empate contra o Huachipato e vitória contra o Estudiantes, fazendo o Grêmio chegar aos 10 pontos, mas com dois gols de saldo a menos que os bolivianos. Nesse cenário, o adversário seria o Fluminense, que passou em primeiro em seu grupo.

Eliminação e adeus do Grêmio à Libertadores

Se perder para os chilenos, o Grêmio estará matematicamente eliminado da Libertadores, já que o Huachipato alcançará os 11 pontos na competição. Desta forma, restarão os Playoffs da Sul-Americana para o Grêmio disputar.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)