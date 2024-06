Ex-jogador sugere mudança no Fluminense após falha de Fábio: ‘Erro grotesco’

Fábio falhou em gol do Juventude contra o Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense levou um gol do Juventude após um erro de Fábio, neste sábado (1). O goleiro foi tocar a bola na entrada da área e deu no pé do adversário, que empurrou para o gol. Comentarista do jogo no "Premiere", o ex-jogador Richarlyson comentou o lance.

- O Fluminense pode ter o DNA ofensivo, pode gostar de tocar curto, de aproximação, mas tem momentos do jogo que precisa ter alguém para dar esse chutão. Não estou dizendo que o gol foi por causa disso, mas são opções a mais - começou Richarlyson.

- Quando o Fluminense tem um adversário que estuda esse time, como é o caso do Juventude, a gente sabe que o Fluminense vai correr risco toda vez que estiver com a bola nos pés. É mérito do Juventude, mas também é uma falha grotesca do Fábio - completou.

O Fluminense vencia o jogo por 1 a 0, com gol de Marcelo, até o erro de Fábio. Jadson, ex-jogador tricolor, anotou o gol do Juventude. No mês passado, o goleiro também havia errado um passe perto da área que ocasionou um gol do São Paulo, no Morumbi.