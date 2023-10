Além das questões relacionadas a dupla de zaga, Fernando Diniz também não conta com Marcelo e Lima, que foram punidos com seus terceiros cartões amarelos no jogo com o Corinthians. Na lateral-esquerda, Diogo Barbosa deve ganhar uma vaga no time titular, enquanto o meia deve dar lugar a Jhon Arias, que iniciou a partida com o Timão no banco de reservas após a Data Fifa.