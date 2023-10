O Red Bull Bragantino recebe o Fluminense neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view). O Massa Bruta é o vice-líder do campeonato, com 49 pontos, enquanto o Tricolor, com 42 pontos, ocupa a 9ª posição na tabela.