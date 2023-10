No dia em que foi anunciado oficialmente como treinador da Seleção Brasileira, ainda que de forma interina, Fernando Diniz falou sobre o tema. Na coletiva, o comandante afirmou que iria se dedicar ao máximo onde estivesse, o que pode fazer com que os torcedores do Fluminense não se sintam amedrontados com a proximidade da Data Fifa com a final da Libertadores.



- Vou me dedicar 100% onde estiver. Quando estiver no Fluminense, dedicação total. Quando estiver na Seleção, vou me centrar e me dedicar totalmente à Seleção. Claro que sou ser humano e não dá para fazer corte radical. Minha dedicação vai ser máxima onde estiver naquele momento.