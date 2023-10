- Jogo manchado pela arbitragem. Não consigo entender. Antes parecia tudo muito claro, principalmente no lance do Marlon. É inconcebível marcar um pênalti como aquele. Não dá para a gente entender como alguém consegue marcar um pênalti com tanta clareza em uma disputa. Se encostar na área é pênalti. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado. A pontuação tem muito a ver com o fato do Fluminense ser prejudicado. Tivemos um pênalti contra o Grêmio não marcado. Hoje, o árbitro deu um pênalti totalmente inexistente. O Fábio (Santos) pisa no tornozelo do Samuel (Xavier), que está com o tornozelo inchado, e o VAR não chama. Deu vários cartões e duas expulsões, mas não acelerou o jogo. São muitos erros que aconteceram com o Fluminense. O critério dele era apitar mal contra o Fluminense? O Seneme tem que tomar uma providência porque não dá mais. O Corinthians fez o que quis e ele não chamou a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo trabalha muito para ter uma arbitragem justa.