Árbitro do jogo entre Fluminense e Corinthians, Paulo César Zanovelli relatou na súmula da partida o motivo de ter expulsado Felipe Melo. Segundo o mineiro, o jogador tricolor o ofendeu verbalmente por conta do cartão vermelho devido a reclamação.



- Por reclamar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, saindo do banco de suplentes, dando socos no ar, após a marcação de falta contra sua equipe. informo que após o referido jogador receber o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, veio correndo em minha direção de forma agressiva e desrespeitosa colocando seu rosto próximo ao meu, proferindo as seguintes palavras: "você vai me expulsar, seu sem vergonha". Relato ainda que, o atleta expulso, retornou invadindo o campo de jogo em minha direção continuando com as ofensas e agora com as seguintes palavras: "não estou preocupado se vou tomar dez jogos de suspensão, safado, safado eu não reclamei", precisando ser contido por alguns companheiros de sua equipe.