Sem o Maracanã, o Fluminense faz sua estreia no Estádio Moça Bonita, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Tricolor encara o Sampaio Corrêa na 1ª rodada do Campeonato Carioca.

Nesse momento, o Maracanã passa por uma revitalização em seu gramado e só deve estar disponível a partir de fevereiro. Com isso, o Tricolor precisará encontrar outro casa para enfrentar o Maricá, em meados de janeiro.

Por outro lado, o Time de Guerreiros encara Volta Redonda, Portuguesa e Madureira na condição de visitante. Com isso, os clubes de menor expressão devem jogar em seus estádios.

O Fluminense tem clássico marcado contra o Botafogo no fim de janeiro. Como o Alvinegro é o mandante, o confronto tende a ser realizado no Estádio Nilton Santos.

