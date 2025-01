De contrato renovado com o Fluminense, Manoel celebrou a ampliação de seu vínculo com o clube até dezembro de 2025. O atleta era um dos nomes com vencimento próximo do fim, mas garantiu sua permanência no Tricolor por mais um ano.

Em suas redes sociais, o zagueiro não escondeu a empolgação e se declarou ao Time de Guerreiros na publicação. O defensor defende as cores do clube desde 2021 e ressaltou os diversos momentos vividos em sua trajetória.

- Honrado e motivado para defender essas três cores por mais uma temporada. Quando cheguei, em 2021, não imaginava viver momentos tão intensos que só reafirmam a grandeza e a lealdade do clube. Vamos trabalhar muito para que mais taças sejam levantadas em Laranjeiras. É um prazer ser um guerreiro desse time. Gratidão por tudo, Fluminense.

Embora não seja titular, Manoel possui a confiança do técnico Mano Menezes, uma vez que o jogador já havia trabalhado com o comandante no Cruzeiro. Na última temporada, o atleta foi utilizado em algumas ocasiões no Fluminense em meio a lesões ou suspensões de companheiros.