Fluminense eleva investimento no mercado e busca dar resposta após fiasco de 2024

O Fluminense elevou o investimento no mercado durante a janela de transferências de janeiro e busca dar uma resposta após o fiasco de 2024. O Tricolor já anunciou quatro reforços, sendo três nomes comprados em definitivo de outros clubes.

No início do ano passado, o Fluminense buscava jogadores em fim de contrato e sem custos, como foram os casos de Renato Augusto, Douglas Costa e Gabriel Pires, por exemplo. O clube desembolsou dinheiro apenas com Terans, que custou cerca de R$ 14,4 milhões na cotação da época.

Esse perfil já vinha mudando na janela de transferências do meio do ano, onde o Tricolor gastou R$ 48,2 milhões. Nos últimos dias, o clube anunciou a chegada de Hércules por R$ 29 milhões, além de Juan Freytes e Joaquín Lavega.

Os valores pagos ao Allianza Lima e ao River Plate-URU pela chegada dos estrangeiros não foi divulgado por nenhuma das partes. No entanto, imagina-se que o investimento tenha se aproximado ou até mesmo ultrapassado as cifras do último mercado, visto que os atletas são comprados em dólar em um momento de alta da moeda norte-americana.

Além do trio, o Fluminense contratou por empréstimo o atacante Paulo Baya, enquanto outros nomes seguem sendo especulados no clube. Essa postura mais agressiva no mercado busca rejuvenescer o elenco do técnico Mano Menezes e fortalecer a equipe para a disputa de cinco competições, tendo o Mundial de Clubes como o grande chamariz.

A reconstrução não é simples, mas o Tricolor também quer dar uma resposta após uma temporada muito ruim em que brigou contra o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada. O Time de Guerreiros se prepara para um 2025 em que buscará novamente o protagonismo desde o estadual até a Copa Sul-Americana.