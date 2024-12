Sem Ganso, Fluminense não possui bom aproveitamento na temporada

Com a expulsão diante do Athletico-PR, Ganso não estará à disposição do Fluminense para o duelo contra o Cuiabá. E o aproveitamento do Tricolor não é bom sem a presença do camisa 10 em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Time de Guerreiros fez 14 partidas sem o camisa 10 em campo, tendo conquistado apenas quatro vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas. Sem o maestro, a equipe possui um aproveitamento de 40,4% em 2024.

Dos quatro triunfos, três foram no Campeonato Carioca, enquanto a outra vitória foi na estreia do Fluminense na Copa do Brasil diante do Sampaio Corrêa. O que representa que o Tricolor só venceu adversários tecnicamente muito inferiores ao seu elenco sem a presença de Ganso.

continua após a publicidade

O jogador não está 100% fisicamente desde que deixou o jogo contra o Criciúma com dores na região lombar. Ainda assim, o atleta atuou por pouco mais do que 30 minutos diante do Athletico-PR e foi essencial com uma assistência para o gol de Jhon Arias.

Apesar da ausência de Ganso, o técnico Mano Menezes deve contar com o retorno de Keno, que se recupera de uma leve lesão muscular. Na coletiva, o comandante demonstrou confiança na recuperação do camisa 11 para o duelo contra o Cuiabá.

continua após a publicidade

Raphael Claus expulsa Ganso no fim do jogo entre Fluminense e Athletico-PR (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Importância de Ganso no Fluminense

No Campeonato Brasileiro, Ganso é uma das peças mais importantes do Fluminense em 2024 por conta de suas participações diretas em gols de sua equipe. O atleta é o 3º maior garçom da competição com sete assistências dadas para seus companheiros empatado com Savarino, do Botafogo, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. Apenas Rodrigo Garro (10) e Estêvão (9) estão à frente do maestro.

Além disso, o meia já balançou as redes três vezes no Brasileirão e é o 5º maior goleador do Tricolor no Brasileirão. Nos próximos dias, Mano Menezes precisará definir seu substituto, tendo Lima e Renato Augusto como principais concorrentes a vaga do camisa 10.