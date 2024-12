Família de Jhon Arias é ameaçada por torcedor do Fluminense

Esposa de Jhon Arias, Alejandra Ayala foi ameaçada por um torcedor do Fluminense nas redes sociais no último domingo (1). No duelo contra o Athletico-PR, o atleta desperdiçou um pênalti, mas marcou o gol que garantiu o empate da sua equipe.

Por volta do intervalo da partida em Curitiba, a colombiana recebeu duas mensagens com teor de intimidação de Patrick Vieira. Após o confronto, Ayala e Jhon Arias se manifestaram sobre o caso em seus perfis.

- Nada justifica ameaças contra a família, cuidado! Tudo tem um limite - publicou o camisa 21 ao repostar a publicação de sua esposa.

Alejandra Ayala também repudiou o conteúdo recebido e pediu por um momento de união entre os torcedores do Fluminense na reta final de temporada. O Tricolor luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

- Galera, só pra lembrar pra vocês que as ameaças contra a vida são um delito, tá? É momento de união, não é momento de divisão - publicou a esposa do colombiano.

Na quinta-feira (5), o Fluminense recebe o Cuiabá, em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão. O Time de Guerreiros tem a oportunidade de escapar matematicamente do risco de rebaixamento em caso de uma vitória, além de tropeços de Criciúma e Bragantino.

