Fluminense rescinde contrato com Marcelo oficialmente

O Fluminense rescindiu o contrato com o lateral-esquerdo Marcelo de forma oficial, nesta segunda-feira (2). A formalização está confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Embora clube e jogador só tenham resolvido as questões burocráticas no início de dezembro, o atleta está afastado do clube desde o início de novembro. O camisa 12 teve um atrito com o técnico Mano Menezes e ficou sem clima para permanecer.

Contratado em 2023, Marcelo ficou menos de dois anos no Fluminense desde seu retorno ao futebol brasileiro. Ainda assim, o lateral-esquerdo conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.

Com Mano Menezes, o jogador já vinha perdendo espaço, enquanto Diogo Barbosa era tido como o dono da posição. Neste momento, o camisa seis segue sendo titular, e Gabriel Fuentes é a primeira opção no banco de reservas.

Desde sua saída do Fluminense, Marcelo não encontrou um novo clube e está livre no mercado para assinar com outra equipe em 2025. Nas redes sociais, o atleta já publicou participações em eventos, mas também treinamentos para manter sua forma física.

