Inaugurado em 2014, o Allianz Parque não traz boas recordações ao Fluminense, que possui um retrospecto muito negativo visitando o Palmeiras em sua arena. No domingo (8), o estádio será palco de um confronto emocionante válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor depende apenas de si mesmo para escapar da degola e se manter na elite do futebol nacional em 2025. Em caso de vitória ou empate, a equipe de Mano Menezes não dependerá dos resultados de outros rivais para conquistar seu objetivo.

Retrospecto do Fluminense no Allianz Parque em números

Em 10 partidas realizadas no Allianz Parque, o Fluminense acumula nove derrotas e apenas um empate diante do Palmeiras. Isso revela que o Tricolor possui um aproveitamento de 3,3% visitando o Verdão em sua casa.

Nesse período, o Time de Guerreiros sofreu 20 gols, o que representa uma média de dois gols sofridos a cada visita no estádio do Verdão. Por outro lado, o Fluminense balançou as redes apenas quatro vezes na arena.

O Allianz Parque também foi palco de uma eliminação do Tricolor na Copa do Brasil, em 2015. Após os cariocas terem vencido o duelo no Maracanã por 2 a 1, o Time de Guerreiros foi derrotado pelo mesmo placar em São Paulo e caiu nos pênaltis por 4 a 1.

Mano Menezes minimiza histórico negativo

Em coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, Mano Menezes foi questionado sobre o histórico negativo do Fluminense no Allianz Parque. Apesar de depender apenas de si, o Tricolor arrancou apenas uma vez um empate que o livraria do rebaixamento na atual condição. Caso seja derrotado, como ocorreu em nove ocasiões, o clube dependeria de tropeços de outros rivais.

- Não acredito muito em estatística. A estatística reflete muito aquilo do momento que aconteceu. Acredito muito naquilo que a gente faz dentro de campo para merecer algo diferente do que já foi. É isso que vamos preparar para fazer. Temos condições de chegar lá (no Allianz Parque) e fazer um grande jogo, como estamos fazendo. Mesmo os jogos que não vencemos em casa, foram jogos parelhos contra os times da ponta da tabela. Já jogamos contra vários times da ponta e fizemos o resultado. Vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois somar os pontos.

Além do jogo contra o Palmeiras, o Fluminense estará de olhos nos confrontos entre Atlético-MG e Athletico-PR, além de Bragantino e Criciúma. É possível que o Tricolor dependa de outros resultados caso não consiga garantir uma vitória ou um empate no Allianz Parque.