Segunda contratação mais cara do Fluminense completa um turno sem jogar

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Segunda contratação mais cara da do Fluminense em 2024, e quinta maior da história do clube, David Terans não entra em campo desde o dia 30 de junho, na derrota para o Grêmio por 1 a 0 no Brasileirão.

Caso não entre em campo na próxima sexta-feira (1), contra o mesmo Grêmio, Terans vai completar um turno inteiro sem jogar o Brasileirão. Desde que Mano Menezes foi contratado, o atleta ainda não foi utilizado. Pelo Tricolor, são 17 partidas, uma assistência no Campeonato Carioca e um gol marcado, na vitória por 2 a 0 contra o Sampaio Côrrea pela Copa do Brasil.

Carreira de altos e baixos

Criado em Montevidéu, no Uruguai, David Terans nasceu em 11 de agosto de 1994. O jogador juntou-se às categorias de base do Rentistas em 2010 e foi promovido três anos depois. Passou cinco temporadas no futebol uruguaio, até ser contratado pelo Atlético-MG em 2018, onde foi pouco aproveitado. Além disso, foi emprestado ao Peñarol, clube o qual disputou 43 jogos, marcou 18 gols e deu nove assistências.

Em 2021, Terans foi anunciado como o novo reforço do Athletico-PR por R$ 7,5 milhões. Pelo Furacão, time o qual teve maior destaque, o uruguaio conquistou um Campeonato Paranaense e uma Copa Sul-Americana. Por números individuais, foram 129 jogos, com 31 gols e 27 assistências com a camsia rubro-negra.

No dia 24 de janeiro, o Fluminense anunciou a contratação de David Terans. O meio-campista estava no Pachuca, do México, e chegou ao Tricolor com contrato em definitivo, por R$ 14 milhões. O meia tem vínculo com o clube até o fim de 2026.

Em julho, Terans sofreu uma lesão na panturrilha esquerda que o afastou das atividades por pouco mais de um mês. Além de não participar no Brasileirão, o meia também não atuou nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas e nas quartas de final da Libertadores.

Terans tem 10 meses de clube e segue sem oportunidades nas Laranjeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)