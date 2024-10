Fluminense acende alerta com pendurados diante do Grêmio

Arias, jogador do Fluminense, comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tem boas e más notícias antes da partida contra o Grêmio, na próxima sexta-feira (1º), pela 32ª rodada do Brasileirão. Apesar de contar com retornos importantes não ter suspensos para o duelo, o Tricolor entrará em campo diante do Imortal com uma longa lista de pendurados.

➡️ Inconsistência impede o Fluminense de sonhar no Brasileirão

Ao total, O Flu nove jogadores em risco de receber o terceiro cartão amarelo no próximo jogo. São eles: Fábio, Arias, Ganso, Kauã Elias, Manoel, Marquinhos, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva. Além disso, o técnico Mano Menezes está na mesma situação.

Caso algum dos nomes listados seja punido com cartão amarelo contra o Grêmio, desfalcará o Fluminense no confronto com o Internacional, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Colorado está marcada para o dia 8 de novembro, sexta-feira.

Flu terá retornos contra o Grêmio

O Fluminense tem boas notícias para enfrentar o Imortal. Thiago Silva, Nonato, Filipe Melo e Renato Augusto participaram dos treinos de segunda-feira (28) e devem estar à disposição para a próxima partida, após lidarem com lesões. Além deles, Bernal, Ignácio e Germán Cano também retornam para o jogo no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Thiago Silva em treino do Fluminense antes da partida contra o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)