Mário Bittencourt faz despedida emocionada da presidência, mas seguirá no Fluminense

Na posse do novo presidente Mattheus Montenegro, Mário Bittencourt se despediu do cargo no Fluminense. O advogado discursou emocionado nesta sexta-feira (19) e fez um último pedido na reunião do Conselho Deliberativo. O cartola seguirá no Tricolor e terá seu cargo definido até o dia 2 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Eu pedi na festa dos funcionários e peço o apoio de todos vocês. Dos funcionários que estão aqui e também dos que não estão. A gente mantém o presidente, a gente cuida dele nos momentos de dificuldade. Atravessamos seis anos de alegrias, às vezes algumas tristezas, dificuldades, vitórias. Mas foi muito bonito o que fizemos ao longo dos últimos anos. Mattheus é o cara que vai comandar o maior bem material que temos na nossa vida. Te desejo muita sorte e muito sucesso — disse Mário, que se emocionou no final da fala.

O ex-presidente seguirá na gestão do clube e o seu cargo será anunciado no dia 2 de janeiro, em coletiva. Ainda não existe definição sobre a função: futebol ou clube. O Lance! apurou que o mandatário será alocado de forma que ele seja aproveitado da melhor maneira possível de acordo com suas valências. Durante a carreira no Fluminense, o advogado passou por diferentes setores da instituição, desde a parte jurídica ao futebol.

continua após a publicidade

Mário, inclusive, é visto com bons olhos pela cúpula que comandaria a possível SAF do Fluminense. Caso a venda saia do papel, o ex-presidente deve seguir no clube. Outros times do futebol brasileiro já procuraram o cartola para exercer cargos de gestão fora do Fluminense.

Mattheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense

Mattheus Montenegro assume o clube ao lado de Ricardo Tenório, que será seu vice. Anteriormente, Tenório era o vice-presidente de projetos especiais. Agora, como vice-presidente, ele continua a frente de projetos como reforma das Laranjeiras, por exemplo.

continua após a publicidade

➡️Lavega, Lezcano, Riquelme: veja quem volta antes de férias no Fluminense

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.