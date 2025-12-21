Mattheus Montenegro x Mário Bittencourt: conheça o novo presidente do Fluminense

Nos últimos meses, principalmente, foi difícil ver Mário Bittencourt e Mattheus Montenegro separados em datas do Fluminense. A relação que já entra próxima como presidente e vice, se estreitou com a campanha eleitoral. Mas a parceria entre os dois é mais profunda do que uma simples propaganda pode sugerir. O Lance! vai comparar o perfil dos dois cartolas, utilizando o já conhecido do torcedor brasileiro, Mário, para apresentar Mattheus.

Apesar das diferenças na personalidade, o perfil de trabalho dos dois é parecido. Outras coisa parecida é a idade. Aos 39 anos, Mattheus assume o cargo com um ano a menos de idade que Mário, quando assumiu a presidência em 2019. Mário tem longa presença no clube, tanto na gestão quanto na política. O cartola iniciou a carreira no Tricolor em 1998. Esse fator já aponta uma diferença. Mattheus chegou ao Fluminense em 2019, quando fez um trabalho tributário para o clube.

No dia a dia, na parte de gestão, os dois se assemelham. Mattheus, Mário, e outros nomes imortantes de planejamento do Fluminense trabalham com uma base de decisões de médio a longo prazo. Uma prática da gestão é não tomar decisões em dias de jogo, como na saída de Renato Gaúcho, por exemplo. A cúpula sempre busca pelo menos uma noite de sono, pensando em ter os ânimos controlados para a melhor decisão possível.

Provavelmente a diferença mais discrepante é a comunicação. Enquanto Mário é mais comunicativo, conhecido por gostar de contar histórias e ser extrovertido, Montenegro é quase o oposto. O novo presidente do Fluminense é mais reservado. Não é fechado, mas é mais direto e objetivo, principalmente com a imprensa.

Mattheus também tem uma maior aproximação com temas financeiros. Não por acaso, o próprio Mário, enquanto presidente, confiou ao Montenegro o papel de tocar pautas como a busca de investidores para a SAF do Fluminense e a negociação de contratos de televisão com a LFU.

Mattheus Montenegro é eleito presidente do Fluminense até 2028

Mattheus Montenegro foi eleito, neste sábado (29), o novo presidente do Fluminense para o triênio 2026–27–28 com 70,6% dos votos. Candidato da chapa "Clube que orgulha o Brasil", o advogado superou Ademar Arrais (28,4% dos votos).