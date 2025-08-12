Fluminense recebe oferta do Shakhtar Donestk por John Kennedy

O Fluminense recebeu uma proposta de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) do Shakhtar Donetsk pela contratação de John Kennedy. A oferta é composta por seis milhões de euros (R$ 37,9 milhões) fixos e três milhões de euros (R$ 18,9 milhões) em bônus factíveis por 90% dos direitos do atacante. O Tricolor mantém 10% em caso de uma venda futura.

A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

A diretoria do Fluminense recebeu a proposta na noite de segunda-feira (11), mas não dará uma resposta ao Shakhtar Donetsk antes de retornar ao Brasil. No entanto, o clube admite avaliar a oferta da equipe ucraniana, embora John Kennedy esteja relacionado para o confronto com o América de Cali, pela Copa Sul-Americana.

A comissão técnica do Fluminense fará uma avaliação sobre o caso de John Kennedy, que atualmente é a 3ª opção de Renato Gaúcho no ataque. Neste momento, o camisa nove está atrás de Everaldo e Germán Cano, além de não estar sendo muito utilizado nos jogos e sem render muito bem nos treinamentos do dia a dia.

Em caso de saída de John Kennedy, o Fluminense avaliará a necessidade da chegada de um novo centroavante para o elenco, uma vez que o clube está vivo em três competições. O Tricolor encara o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, além de disputar as oitavas de final da Sul-Americana contra o América de Cali.

Fluminense vê empecilho para negociar John Kennedy

John Kennedy foi contratado pelo Fluminense do Social Clube, de Minas Gerais, em 2017. Na época, o clube mineiro exigiu ficar com 40% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Tricolor permaneceu com os outros 60%. No entanto, a diretoria do clube carioca já informou ao estafe do atleta que não existe a possibilidade da negociação ser concretizada caso fique com apenas 60% do atacante.

