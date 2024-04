Saiba como elenco do Fluminense reagiu ao afastamento de John Kennedy e mais três atletas

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 22:03 • São Paulo (SP)

O elenco do Fluminense foi pego de surpresa com o afastamento de John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Ao desembarcar em Assunção para o duelo contra o Cerro Porteño, Renato Augusto disse que o ocorrido prejudicou a imagem do Tricolor das Laranjeiras, mas ressaltou que o fato não pode afetar a performance da equipe em campo.

- Fomos pegos um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos, do clube, dos atletas. É uma situação delicada, mas não podemos deixar que isso interfira no campo. É focar no jogo de quinta-feira e não criar ainda mais problema. É focar no jogo - disse o meia ao canal 'Jornada 1902'.

➡️ Siga o Lance! Fluminense no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

O meia, que não atua pelo Fluminense desde 3 de abril e deve ser reserva contra o Cerro Porteño, destacou a importância de união no elenco para reconquistar a Libertadores.

- Eu nunca fui campeão em um time que não era unido. Mas isso não quer dizer que um time unido é obrigado a ganhar ou vai ganhar, porque não é assim. Também tem jogadores de outras equipes, enfim. Mas eu nunca conquistei um título numa equipe que não era unida. O primeiro passo é esse. Você ter uma união de grupo, jogadores que se gostam, que acreditam no processo, no trabalho. A gente tá no caminho certo. É focar e esquecer o que passou agora para poder conquistar uma sequência de vitórias - concluiu Renato Augusto.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

ENTENDA O CASO

John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander convidaram mulheres e organizaram uma festa dentro da concentração do Fluminense antes da partida contra o Vasco.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

A movimentação incomodou algumas lideranças do elenco, que solicitaram a concentração justamente para evitar problemas extracampo. O Tricolor das Laranjeiras decidiu afastar o quarteto para os duelos contra o Cerro Porteño, na Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão