Thiago Silva: a grande aposta do Fluminense para 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, sempre teve seu nome ligado ao Fluminense. Porém, nos últimos meses, as especulações aumentaram, devido ao término do seu contrato com o Chelsea da Inglaterra, que se encerra no dia 30 de junho.

Thiago Silva é o zagueiro do Chelsea com mais minutos na temporada (Photo by Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Após a eliminação para o Manchester City, na semifinal da Copa da Inglaterra, Thiago Silva revelou que já tomou uma decisão sobre o seu futuro e que os torcedores saberão em breve.

— Vocês vão saber nos próximos dias. Eu não quero dizer nada agora com a minha cabeça na derrota, com um pouco de tristeza. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Eu já tomei a decisão na minha cabeça, já tenho — disse Thiago Silva, à Hayters TV.

Em 2024, o Fluminense vem sofrendo muito com o seu setor defensivo. No início da temporada, a equipe das Laranjeiras vendeu o zagueiro Nino para o Zenit, da Rússia, e não pôde contar com Manoel e Marlon, em diversos momentos, por conta das lesões.

Como peça de reposição, o Fluminense contratou o experiente Antonio Carlos. Contudo, após alguns jogos formando a dupla de zaga com outro veterano, Felipe Melo, o técnico Fernando Diniz passou a improvisar hora o volante André, hora o Martinelli, e em alguns casos, até utilizou os dois juntos.

Mas a pergunta que muitos se fazem é "Por que o Fluminense não repôs a saída do Nino, com um zagueiro à altura?" E a resposta tem nome e sobrenome, Thiago Silva.

Não é de hoje que o atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fala abertamente sobre um possível retorno do zagueiro ao clube tricolor. E em 2023, Mario deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de contar com o atleta em 2024.

"Então, contato com o Thiago Silva tenho sempre, ele é tricolor, mandou mensagem de apoio na semana da final. Depois, Thiago mandou mensagem de parabéns (pelo título). Nós não conversamos novamente quando ele disse de maneira honesta que iria até o meio de 2024 no Chelsea. Isso não impede que a gente converse novamente. Queria aproveitar para dizer que continuo com o desejo de trazê-lo pela alta performance que tem. Acredito que um dia possa voltar a jogar no Fluminense", disse Bittencourt, à TNT Sports.

"Mas depende muito mais do desejo ele, não é pressão, se ele não voltar, isso não diminui o amor que tem pelo clube, nem pode diminuir o amor que temos por ele. É um desejo, sou uma pessoa que desde me entendo por gente gosto de ir atrás dos meus sonhos. Vou continuar tentando, tomara que a gente possa reforçar o nosso time no ano que vem".

Zagueiro conquistou o patamar de ídolo no time inglês (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Caso o zagueiro volte ao clube, no fim do seu contrato, o Fluminense terá feito uma jogada de mestre. Pois, mesmo chegando no meio do ano e com quase 40 anos, Thiago Sila desembarca no Brasil, sendo o melhor zagueiro da América do Sul.

Segundo o Sofascore, na Premier League da atual temporada, Thiago Silva tem 25 jogos (24 como titular), três gols marcados, 95% de passes certos, 4.9 bolas recuperadas por jogo, 4.8 cortes feitos por partida, 70% de duelos aéreos ganhos, 0.3 faltas por jogo e 7.08 de nota média.

