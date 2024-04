Esposa de Thiago Silva brinca com possível retorno do zagueiro ao Fluminense e agita a web

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Isabelle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo nesta segunda-feira (22). Pela manhã, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o atleta não irá renovar com o Chelsea. Na gravação, a influenciadora brincou com torcedores que estão projetando o retorno do jogador ao Fluminense. O vídeo viralizou entre tricolores na web. Assista acima:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Thiago Silva não deve renovar com o Chelsea para a próxima temporada (Foto: INA FASSBENDER/AFP)