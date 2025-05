Russo é o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense

Ao entrar em campo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, Jhon Arias se tornou o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense. O colombiano, que entrou em campo 215 vezes, está atrás de Russo, com 251 partidas, e Dario Conca, com 272.

As atuações incansáveis de Conca e o título do Brasileirão de 2010 ainda estão frescos na memória de muitos torcedores. No entanto, a história de Adolpho Milman, conhecido como Russo, está mais distante. Centroavante tricolor entre 1933 e 1944, é, junto com Hércules, artilheiro do clube em Fla-Flus.

Sobre Russo

Há diferentes versões sobre a origem de Russo. Segundo o site do Fluminense, o jogador nasceu no Afeganistão, mas foi criado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Contudo, Fernando MIlman, filho do ex-jogador, afirmou em entrevista ao GE em 2018 que o pai era, na verdade, argentino. O que se tem certeza é que os pais de Adolpho eram de fato da região que pertencia ao Império Russo até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914 - daí o apelido.

Durante a infância foi desencorajado pela família quando o assunto era futebol, motivo pelo qual foi para o Rio de Janeiro, onde escreveria sua história no Fluminense entre 1933 e 1944. Durante o período, conquistou quatro títulos do Campeonato Carioca (1936, 1937, 1940 e 1941), defendeu a Seleção Brasileira e acompanhou todo o processo de profissionalização do esporte em Laranjeiras. Depois de se aposentar, trabalhou como assessor de futebol na gestão de Francisco Laporte, entre 1969 e 1972.

Russo e João Saldanha em amistoso entre Brasil e Inglaterra, no Maracanã, válido como preparação para eliminatória da Copa do Mundo (Foto: Arquivo / Agência O Globo)

Carrasco do Flamengo

Russo tem 24 gols em clássicos, sendo 14 gols contra o Flamengo. Junto com Hércules (1935-1942), é o artilheiro do Fluminense em Fla-Flus. Um dos gols mais marcantes de sua carreira foi na decisão do Carioca de 1941, que ficou conhecido como o "Fla-Flu da Lagoa".

Os times entraram em campo para decidir o campeonato estadual. Para o Flu, bastava o empate para levantar a taça. Mesmo assim, o Tricolor abriu 2 a 0, com Amorim e Russo, mas Pirilo marcou duas vezes e levou o Flamengo ao empate aos 38 do segundo tempo. Diz a lenda que, para segurar o resultado, os jogadores tricolor começaram a chutas as bolas para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que ainda não estava aterrada como hoje. No entanto, isso foi desmentido por Roberto Assaf, autor do livro "Fla x Flu, o jogo do Século", que afirmou se tratar de um "mito".

Arias pode ultrapassar Russo ainda em 2025

Arias faz homenagem a Ganso na comemoração de seu gol pelo Fluminense, na Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Com 46 jogos a menos que Russo, Arias pode se tornar o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense ainda nesta temporada. Se atuar em todas as partidas que o Flu tem pela frente, o colombiano chegará à 254. Contando os jogos restantes de Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil e Mundial de Clubes, são 39 jogos, podendo aumentar caso o time avance nas competições de mata-mata.

O próximo compromisso do Tricolor é no sábado (3), pela sétima rodada do Brasileirão. No Maracanã, o time busca voltar a vencer no campeonato diante do Sport, que ocupa a última colocação e ainda não conseguiu ganhar um jogo.