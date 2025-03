O Fla-Flu é um dos clássicos mais icônicos do futebol brasileiro, carregado de tradição, rivalidade e momentos inesquecíveis. Ao longo da história, diversos craques brilharam e deixaram suas marcas, garantindo vitórias memoráveis para seus clubes. O Lance! te conta os maiores artilheiros do Fla-Flu na história.

No ranking dos maiores artilheiros do Fla-Flu, o Flamengo domina, com Zico no topo, somando 19 gols contra o Fluminense. Logo atrás, está Pirilo, com 18 gols, outro grande nome rubro-negro. O maior artilheiro do Fluminense no clássico é Hércules, com 14 gols, ao lado de Russo, que também anotou 14 tentos pelo Tricolor. A seguir, confira a lista dos maiores goleadores da história do Fla-Flu.

Os maiores artilheiros do Fla-Flu na história

1º - Zico (Flamengo) - 19 gols

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico é também o maior artilheiro do Fla-Flu. Com 19 gols marcados, o Galinho de Quintino brilhou em diversos clássicos e foi peça fundamental na era mais vitoriosa do clube nos anos 1970 e 1980.

2º - Pirilo (Flamengo) - 18 gols

Pirilo foi um dos grandes atacantes da história do Flamengo e deixou sua marca no clássico 18 vezes, se tornando o segundo maior artilheiro do Fla-Flu.

3º - Hércules (Fluminense) - 14 gols

O maior goleador tricolor no confronto, Hércules balançou as redes do Flamengo 14 vezes, sendo um dos principais atacantes da história do Fluminense.

4º - Russo (Fluminense) - 14 gols

Ao lado de Hércules, Russo também marcou 14 gols no Fla-Flu, consolidando seu nome como um dos grandes artilheiros tricolores.

5º - Riemer (Flamengo) - 13 gols

Riemer marcou 13 gols no clássico, sendo um dos atacantes de destaque pelo lado rubro-negro.

6º - Leônidas (Flamengo) - 13 gols

O famoso "Diamante Negro", Leônidas da Silva, também deixou sua marca no Fla-Flu 13 vezes, sendo um dos grandes ídolos do futebol brasileiro.

7º - Perácio (Flamengo) - 12 gols

Com 12 gols, Perácio foi mais um nome de destaque na história rubro-negra no Fla-Flu.

8º - Ézio (Fluminense) - 12 gols

Conhecido como "Super Ézio", o atacante foi um dos grandes ídolos do Fluminense nos anos 1990, marcando 12 gols no clássico contra o Flamengo.

9º - Dida (Flamengo) - 11 gols

Dida foi um dos maiores jogadores do Flamengo nos anos 1950 e 1960, anotando 11 gols no clássico contra o Fluminense.

10º - Valdo (Fluminense) - 11 gols

Valdo completa a lista como um dos maiores goleadores tricolores, também com 11 gols marcados no Fla-Flu.

O Fla-Flu e a luta pelo topo da artilharia

Ao longo dos anos, o Flamengo domina a lista dos artilheiros do Fla-Flu, com sete jogadores entre os dez maiores goleadores do clássico. Porém, o Fluminense também conta com nomes históricos que deixaram suas marcas e brilharam nos confrontos diretos contra o rival.

O clássico segue sendo um dos mais disputados do Brasil, e novas gerações podem surgir para tentar alcançar os recordes dos grandes ídolos do passado. Quem será o próximo grande goleador do Fla-Flu?