Fluminense divulga balanço de 2024 com maior receita da história

O Fluminense divulgou na última quarta-feira (30) o demonstrativo financeiro referente ao ano de 2024. Em carta anexada ao documento, o presidente do clube, Mário Bittencourt, destaca a receita R$ 684 milhões. A dívida, por sua vez, é de R$ 865 milhões.

O recorde em arrecadação tem como principal motivo a venda de jogadores, com R$ 268 milhões. Os principais negócios que alavancaram o valor foram as saídas de André ao Wolverhampton (R$ 132 milhões) e Alexsander ao Al-Ahli (R$ 56 milhões). Como efeito de comparação, o balanço de 2023 trouxe R$ 16 milhões em vendas.

O Fluminense teve aumentos de receita também devido ao plano de sócio-torcedor (de R$ 56 milhões para R$ 69 milhões) e de patrocínio (de R$ 49 milhões para R$ 78 milhões) em comparação ao ano passado.

Por outro lado, o valor passivo da dívida total passou de R$ 822 milhões para R$ 865 milhões. Contudo, apesar do aumento do absoluto, a movimentação não preocupa a gestão tricolor. A dívida teria ultrapassado R$ 1 bilhão apenas com a correção da taxa Selic.

O clube registrou, ainda, superávit de R$ 114 mil, sendo uma das únicas equipes da Série A com saldo positivo no último ano. Segundo a empresa "Sports Value", o Fluminense foi do 12º lugar em 2020 para a 5ª colocação em 2024 entre as marcas mais valiosas do futebol brasileiro. O valor do Tricolor passou de 45 milhões para 129 milhões de dólares, uma valorização de 185% no período.

