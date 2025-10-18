menu hamburguer
Rodada do Brasileirão pode deixar o Fluminense na cola do G4; veja resultados necessários

Tricolor está em sétimo lugar, com 41 pontos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
11:06
Zubeldía, técnico do Fluminense, durante partida contra o Juventude pelo Brasileirão
imagem cameraZubeldía, técnico do Fluminense, durante partida contra o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Em sétimo lugar na tabela do Brasileirão, o Fluminense mira o objetivo de conquistar uma vaga direta na Libertadores de 2026, e a rodada pode ajudar a aproximar o time da zona de classificação. Para isso, além de vencer, depende do tropeço dos rivais.

A 29ª rodada começa neste sábado (18) e termina na segunda-feira (20), quando o Tricolor encara o Vasco em São Januário, às 19h30. O Cruz-Maltino está em nono, com 36 pontos, e também busca a vitória para ficar na cola do G6.

De quais resultados o Fluminense precisa?

Para se aproximar do G4 do Brasileirão, o Fluminense precisa de mais do que a vitória: precisa contar com o tropeço de Botafogo e Bahia. A dupla ocupa a 5ª e a 6ª colocação, com 43 pontos, dois a mais que o clube das Laranjeiras.

O Alvinegro viaja para enfrentar o Ceará no domingo (19), às 18h30. O time vem oscilando no campeonato e sofreu uma derrota dura para o Flamengo no último jogo. Para o duelo contra o Vozão, Davide Ancelotti terá os desfalques importantes de Marlon Freitas, Montoro e Barboza, além da possibilidade de perder Artur Cabral. O momento conturbado atravessado fora de campo pela SAF também agrava a situação.

O outro jogo que o torcedor do Fluminense deve ficar de olho é Bahia x Grêmio, também no domingo, mas às 20h30. O Tricolor Baiano vive cenário parecido, vindo de derrota no clássico contra o Vitória na 28ª rodada. E assim como Ancelotti, Rogério Ceni lida com ausências no elenco: o lateral-esquerdo Luciano Juba e o atacane Erick Pulga seguem indisponíveis.

John Kennedy comemora em Fluminense x Juventude (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
John Kennedy em campo pelo Fluminense contra o Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)<br>

