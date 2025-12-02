Com gol salvador no final, IA crava resultado de Grêmio x Fluminense

Restando apenas duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda sonha com uma classificação para a próxima edição da Libertadores e recebe o Fluminense, nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília). De olho nesse confronto decisivo na reta final do Brasileirão, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do "X" cravar o placar da partida.

IA crava o resultado de Grêmio x Fluminense

Buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Grêmio conta com o apoio de sua torcida para garantir posições na luta por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores. Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras quer somar pontos importantes para se aproximar do G4.

Primeiro tempo

Jogando sob seus domínios, o Grêmio começa pressionando o adversário, controlando as ações, buscando abrir o placar logo cedo. O Fluminense, no entanto, consegue segurar a pressão adversária e busca escapar em velocidade ao ataque para tentar surpreender os donos da casa.

Marcado pela entrega das duas equipes, a primeira oportunidade clara aparece apenas aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Arthur encontrou Carlos Vinícius, que subiu mais que a marcação para abrir o placar

30' – Gol do Grêmio!

Segundo tempo

Buscando uma reação, Luís Zubeldía recorreu ao banco de reservas do durante o intervalo e promoveu as entradas de Soteldo e John Kennedy. Com maior poderio ofensivo, o Fluminense chegou ao empate com uma bonita jogada individual de Serna, que invadiu a área e bateu no canto de Tiago Volpi.

8' - Gol do Fluminense!

O gol deu uma esfriada no confronto, que passou a ficar marcado pela disputa física entre os jogadores de Grêmio e Fluminense. No entanto, já nos minutos finais, Willian arrancou pela direita e cruzou na medida para o atacante Amuzu fechar o placar e garantir a vitória para o Imortal.

45' - Gol do Grêmio!

