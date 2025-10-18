Botafogo pode perder titular do ataque para jogo pelo Brasileirão
Glorioso encara o Ceará neste domingo (19), fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
A fase em campo é péssima, e o dia a dia só vem aumentando os problemas do Botafogo na temporada. Titular no ataque do time comandado por Davide Ancelotti, Arthur Cabral apareceu com novos problemas físicos e é dúvida para o jogo deste domingo (19), contra o Ceará.
Davide Ancelotti aponta um dos motivos para má fase do Botafogo
Botafogo
Pressionado, Botafogo inicia preparação para sequência decisiva no Brasileirão
Todos Esportes
Montoro projeta retorno ao Botafogo nas últimas rodadas do Brasileirão
Botafogo
➡️ Botafogo de Davide Ancelotti tem aproveitamento pior que o de Renato Paiva; veja
➡️ Ex-Botafogo, Renato Paiva critica John Textor: ‘Não sou fantoche’
Arthur Cabral passou por exames para detalhar um problema na não esquerda sofrido no clássico com o Flamengo, no meio da semana, perdido pelo placar de 3 a 0. O camisa 98 vem em momento ruim e não balança a rede há dez jogos. As informações são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.
O centroavante ainda busca o melhor ritmo de jogo após um edema ósseo por pancada em um jogo pelo Brasileirão, que o afastou das atividades por cerca de duas semanas. Ele voltou no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, fora de casa.
Botafogo pode ter mudança
Com isso, o técnico Davide Ancelotti pode promover uma alteração no comando do ataque. Chris Ramos, espanhol com três gols em nove jogos desde sua contratação, aparece como o provável titular na partida contra o Ceará, no Castelão, pela 29ª rodada. O italiano, inclusive, revelou em entrevista que Cabral vem atuando com problemas físicos.
— Chris com Arthur Cabral, tem competitividade. O Chris começou logo com dois gols contra o Juventude, e o Arthur trabalha muito. É um jogador que está jogando também com problemas físicos, mas tem absoluta confiança do seu treinador.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Botafogo vai ao Castelão para tentar engrenar na temporada e recuperar minimamente a confiança. A equipe alvinegra soma 43 pontos na 5ª colocação do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias