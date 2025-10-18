Botafogo pode perder titular do ataque para jogo pelo Brasileirão

A fase em campo é péssima, e o dia a dia só vem aumentando os problemas do Botafogo na temporada. Titular no ataque do time comandado por Davide Ancelotti, Arthur Cabral apareceu com novos problemas físicos e é dúvida para o jogo deste domingo (19), contra o Ceará.

Arthur Cabral passou por exames para detalhar um problema na não esquerda sofrido no clássico com o Flamengo, no meio da semana, perdido pelo placar de 3 a 0. O camisa 98 vem em momento ruim e não balança a rede há dez jogos. As informações são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

O centroavante ainda busca o melhor ritmo de jogo após um edema ósseo por pancada em um jogo pelo Brasileirão, que o afastou das atividades por cerca de duas semanas. Ele voltou no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, fora de casa.

Botafogo pode ter mudança

Com isso, o técnico Davide Ancelotti pode promover uma alteração no comando do ataque. Chris Ramos, espanhol com três gols em nove jogos desde sua contratação, aparece como o provável titular na partida contra o Ceará, no Castelão, pela 29ª rodada. O italiano, inclusive, revelou em entrevista que Cabral vem atuando com problemas físicos.

— Chris com Arthur Cabral, tem competitividade. O Chris começou logo com dois gols contra o Juventude, e o Arthur trabalha muito. É um jogador que está jogando também com problemas físicos, mas tem absoluta confiança do seu treinador.

O Botafogo vai ao Castelão para tentar engrenar na temporada e recuperar minimamente a confiança. A equipe alvinegra soma 43 pontos na 5ª colocação do Brasileirão.