Fluminense enfrenta o Grêmio com teste para Copa do Brasil contra o Vasco

O Fluminense encara o Grêmio nesta terça-feira (2), pela penúltima rodada do Brasileirão, sem um dos jogadores mais importantes do sistema ofensivo de Luis Zubeldía. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Canobbio desfalca o time em Porto Alegre, e também ficará fora do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, no dia 11 de dezembro, pelo mesmo motivo.

A ausência transforma o duelo na Arena em um teste direto para o treinador, que terá de encontrar uma alternativa ao uruguaio, peça central na engrenagem desde sua chegada. Canobbio foi titular nas 14 partidas da era Zubeldía e é o ponta que mais oferece intensidade, recomposição e execução tática no modelo do argentino.

Sem ele, o técnico deverá ajustar o setor. Soteldo, pela frequência com que substitui o camisa 17, larga à frente. Keno é outra opção utilizada com regularidade. Riquelme Felipe e Santi Moreno correm por fora, mas oferecem características distintas, principalmente no jogo apoiado e no drible.

O teste acontece em um momento decisivo: além da disputa por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense avalia qual formação dará maior equilíbrio para o clássico da semifinal. A definição contra o Grêmio deve indicar o plano para enfrentar o Vasco.

Copa do Brasil: Fluminense x Vasco

