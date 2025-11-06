Fábio, do Fluminense, sobre indicação a melhor goleiro do mundo: 'Chamamos a atenção'

O goleiro Fábio comemorou a indicação ao prêmio Fifa The Best 2025, que elege os melhores jogadores do mundo no período entre agosto de 2024 e agosto de 2025. O camisa 1 do Fluminense foi incluído na lista ao lado de Thiago Silva e Jhon Arias, hoje no Wolverhampton, representando o clube tricolor entre os indicados ao "Time do Ano".

Em entrevista na zona mista após a vitória sobre o Mirassol, Fábio destacou a importância do reconhecimento e lembrou da campanha do Mundial de Clubes, quando o Fluminense chegou à semifinal da competição e chamou atenção internacionalmente.

— Fico muito feliz de ter sido lembrado nesse reconhecimento importante. Foi dentro desse Mundial onde a gente teve a oportunidade de representar o Fluminense, as cores, o clube e o nosso torcedor. Foi uma campanha em que chamamos atenção e, individualmente, tivemos a chance de nos destacar. Todo mundo se entregou dentro da competição, fazendo o melhor para conquistar as vitórias. Agora, esse reconhecimento é super importante. Sou grato a Deus por me permitir viver mais essa etapa da minha carreira.

A votação para o Fifa The Best segue aberta até o dia 28 de novembro, no site oficial da Fifa. O resultado será definido com votos de um painel de especialistas e dos torcedores.

Aos 45 anos, Fábio vive uma das fases mais sólidas da carreira. Desde que chegou ao Fluminense, em 2022, já disputou 252 partidas, sendo 100 delas sem sofrer gols, e conquistou os títulos do Campeonato Carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Com fica o Fluminense?

Com a vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 nesta quinta (6), o Fluminense chegou a 50 pontos no Brasileirão e segue em sétimo lugar, um ponto atrás do G-6. O próximo desafio será no domingo (9), diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 16h.