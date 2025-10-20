Fábio recebe troféu da CBF antes de Vasco x Fluminense
Samir Xaud entregou homenagem ao goleiro
O goleiro Fábio, ídolo do Fluminense, recebeu uma homenagem especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes do clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20), no Maracanã. O presidente da entidade, Samir Xaud, entregou ao camisa 1 um troféu em reconhecimento ao feito histórico de se tornar o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol mundial.
— É muito importante para a CBF prestar essa homenagem, ainda mais vendo o Fábio, aos 45 anos, atuando em alto nível. Ele é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e merece esse reconhecimento. É mais do que justo celebrar um representante tão importante da nossa história — afirmou Samir Xaud.
Aos 45 anos, Fábio alcança nesta noite a marca de 1.405 partidas oficiais. O goleiro ultrapassou o inglês Peter Shilton (1.390) e é dono isoladamente do topo do ranking mundial há dois meses.
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também destacou a sensibilidade da homenagem.
— Foi uma iniciativa incrível da CBF. O presidente Samir tem mostrado muita sensibilidade em sua gestão, valorizando a história dos jogadores. O Fábio é um ícone do futebol brasileiro e fico muito feliz por vê-lo reconhecido dessa forma.
Desde que chegou ao Fluminense, em 2022, Fábio se consolidou como um dos principais nomes do elenco. O clube é o segundo com mais jogos na carreira do goleiro, que atinge 249 partidas com a camisa tricolor nesta noite. Recentemente, ele também entrou no top 10 de jogadores que mais atuaram pelo Flu no século.
Em sua quarta temporada nas Laranjeiras, Fábio foi protagonista nas conquistas recentes do clube. Pelo Fluminense, levantou os títulos da Conmebol Libertadores (2023), Conmebol Recopa (2024) e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, coroando uma trajetória marcada por longevidade, regularidade e liderança.
Escalação do Fluminense contra o Vasco
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Germán Cano.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).
