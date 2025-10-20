Fábio recebe troféu da CBF antes de Vasco x Fluminense

O goleiro Fábio, ídolo do Fluminense, recebeu uma homenagem especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes do clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20), no Maracanã. O presidente da entidade, Samir Xaud, entregou ao camisa 1 um troféu em reconhecimento ao feito histórico de se tornar o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— É muito importante para a CBF prestar essa homenagem, ainda mais vendo o Fábio, aos 45 anos, atuando em alto nível. Ele é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e merece esse reconhecimento. É mais do que justo celebrar um representante tão importante da nossa história — afirmou Samir Xaud.

Aos 45 anos, Fábio alcança nesta noite a marca de 1.405 partidas oficiais. O goleiro ultrapassou o inglês Peter Shilton (1.390) e é dono isoladamente do topo do ranking mundial há dois meses.

continua após a publicidade

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também destacou a sensibilidade da homenagem.

— Foi uma iniciativa incrível da CBF. O presidente Samir tem mostrado muita sensibilidade em sua gestão, valorizando a história dos jogadores. O Fábio é um ícone do futebol brasileiro e fico muito feliz por vê-lo reconhecido dessa forma.

Desde que chegou ao Fluminense, em 2022, Fábio se consolidou como um dos principais nomes do elenco. O clube é o segundo com mais jogos na carreira do goleiro, que atinge 249 partidas com a camisa tricolor nesta noite. Recentemente, ele também entrou no top 10 de jogadores que mais atuaram pelo Flu no século.

continua após a publicidade

Em sua quarta temporada nas Laranjeiras, Fábio foi protagonista nas conquistas recentes do clube. Pelo Fluminense, levantou os títulos da Conmebol Libertadores (2023), Conmebol Recopa (2024) e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, coroando uma trajetória marcada por longevidade, regularidade e liderança.

Escalação do Fluminense contra o Vasco

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Germán Cano.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).