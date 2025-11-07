O goleiro Fábio, de 45 anos, vive uma temporada simbólica no Fluminense. Além de ter sido indicado ao Fifa The Best 2025, ao lado de Thiago Silva e Jhon Arias, o camisa 1 tem exercido um papel de liderança e formação com os goleiros mais jovens do elenco — Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga, além dos atletas da base que treinam em Xerém.

Após a vitória sobre o Mirassol por 1 a 0, no Maracanã, o goleiro comentou sobre o reconhecimento internacional e também sobre a responsabilidade de transmitir valores e mentalidade para os sucessores na posição.

— Tudo o que eu fiz ao longo da minha carreira, o Vitor Eudes teve a oportunidade de vivenciar de perto, na base do Cruzeiro, que me acompanhou em 2017, viu de perto as conquistas da Copa do Brasil e do bicampeonato. O que tento passar para eles é a minha dedicação, o meu amor pela posição, independentemente da idade ou de quantos jogos já fiz. Vivenciar cada treino como se fosse o primeiro dia é difícil, porque a carreira exige muito amor, entrega e fé. Os goleiros do Fluminense que sobem de Xerém e têm a oportunidade de treinar com a gente precisam entender isso: dedicação, alegria e compromisso. Brinco bastante com eles, mas também corrijo, porque o goleiro não pode se acomodar. É uma posição solitária, que exige motivação interna e força mental. O principal alicerce, para mim, é Deus, e é isso que tento passar. Eles têm aí uns 20 anos pela frente para treinar e viver tudo isso como eu vivi.

Mais do que os números, são 253 jogos com a camisa tricolor e 101 partidas sem sofrer gols.

— Fico muito feliz de ter sido lembrado nesse reconhecimento importante (Fifa The Best). Foi dentro desse Mundial onde a gente teve a oportunidade de representar o Fluminense, as cores, o clube e o nosso torcedor. Foi uma campanha em que chamamos a atenção e, individualmente, tivemos a chance de nos destacar. Todo mundo se entregou dentro da competição, fazendo o melhor para conquistar as vitórias. Agora, esse reconhecimento é super importante. Sou grato a Deus por me permitir viver mais essa etapa da minha carreira.

A fala de Fábio sintetiza o papel de espelho que ele ocupa no Fluminense, em um momento de transição natural da posição. O clube mantém Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes como alternativas imediatas, o primeiro formado em Xerém.

Com fica o Fluminense

Com a vitória sobre o Mirassol, o Fluminense chegou a 50 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão, um ponto atrás do Botafogo, que fecha o G-6. O Tricolor volta a campo no domingo (9), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

