Zubeldía comemora vitória em Fluminense x Botafogo: 'Alegria em dobro'

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Botafogo, Zubeldía falou sobre o resultado em entrevista coletiva. O treinador venceu o Alvinegro no clássico pela terceira vez seguida e segue 100% no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Acosta faz gol de placa no Maracanã, e Fluminense bate o Botafogo

— Ganhar um clássico sempre é muito bom, é uma alegria em dobro. Eu me lembro que começamos nossa etapa aqui com um clássico contra o Botafogo, lá pelo mês de setembro. E, depois de vários meses, voltamos a nos encontrar aqui novamente em um clássico. Difícil, como todos os clássicos, mas conseguimos superar. Então, quero parabenizar os torcedores que vieram ao Maracanã e seguir crescendo, seguir somando de três em três. E, além do contexto de ser um clássico, de termos jogado grande parte da partida ou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos, conseguimos levar o jogo adiante. Assim, acredito que merecidamente ficamos com os três pontos — disse Zubeldía.

Com o resultado, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Botafogo está com três pontos, na décima primeira colocação. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca. O Alvinegro encara o Flamengo, também pelas quartas do Carioca, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

OUTRAS RESPOSTAS

Próxima partida sem Canobbio

O mais importante é que, desde setembro do ano passado até hoje, a equipe sempre mostrou um perfil ofensivo, um perfil agressivo com a bola e sem a bola. Eu estou muito contente com o elenco que temos, sempre falei isso. Por quê? Não apenas pelos resultados que estão à vista, mas porque tenho jogadores com perfis diferentes. E isso me permite mudar em determinados momentos dentro do jogo, de uma partida para outra, coisas que fomos fazendo durante todo esse tempo. E o que você disse é verdade: agora, com a expulsão do Canobbio, abre-se uma posição onde vamos buscar colocar outro jogador. Dois jogadores não são iguais. Então, certamente, quem entrar será diferente do Canobbio, porque tem outro perfil.

Rumores de reforço no ataque para compor elenco

Sempre que o Fluminense fez contratações, pelo menos desde que eu estou aqui, foi para melhorar o elenco, para ter mais opções. Nós nos reunimos, seguimos trabalhando até mesmo durante as festas, em reuniões, analisando opções. Vimos muitos jogadores, e as contratações foram poucas, mas de muito bom nível, entendendo os nossos gostos e o estilo que queremos dar à equipe. Hoje temos o John, que para nós é muito importante, muito importante mesmo. Ele está fazendo um trabalho enorme, de muita maturidade, de muita presença dentro do jogo. Pode oscilar um pouco, mas no segundo tempo foi grandíssimo. E temos o Germán se recuperando, e tomara que ele possa estar conosco em breve, porque é super importante. Dentro desse contexto, há muito empenho para buscar a melhor opção. E para que uma negociação aconteça não depende apenas do que queremos; depende também do momento da outra parte. Com muita consciência estamos tentando incorporar alguém que se adapte ao sistema que eu utilizo. Não gosto de colocar jogadores muito rígidos, mas sim atletas que possam atuar em duas ou três posições, que tenham mobilidade, que busquem espaços, que deem intensidade à equipe. Claro que a quantidade de gols é importante em um time, mas não pode ser o único argumento. Os critérios também precisam estar ligados ao que o sistema de jogo necessita.

continua após a publicidade

Ancelotti no estádio e Martinelli

Isso é uma pergunta para o Ancelotti, eu não posso falar sobre isso. Ele (Martinelli) tem que seguir focado no Fluminense, e depois essas coisas vêm como consequência, como uma Seleção ou a Europa, que são resultado de uma soma de atuações positivas dentro do seu clube. Eu tenho que buscar isso nele, que ele consiga construir uma sequência importante. Depois, a avaliação, neste caso do Ancelotti, é por conta dele. Eu não posso opinar sobre isso.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Acosta faz gol de placa em Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/ Gazetapress)

Aposte nos jogos do Fluminense no Brasileirão 2026!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.