Zenit volta a demonstrar interesse na contratação de Jhon Arias, do Fluminense

O Zenit voltou a demonstrar interesse na contratação de Jhon Arias, do Fluminense, na janela de transferências do meio do ano. No entanto, o atleta a princípio não tem intenção em se transferir para a Rússia, segundo apuração do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Atualmente, o Zenit é o único clube oficialmente na disputa pela contratação do colombiano para 2025. O jogador espera receber consultas de outras equipes mais atrativas, uma vez que os russos estão proibidos de jogar competições europeias, como Champions League e Liga Europa.

No clube, Jhon Arias teria a oportunidade de reencontrar o zagueiro Nino, com quem atuou no Fluminense entre 2021 e 2023. Em entrevista ao Lance!, o defensor chegou a abrir as portas para o ex-companheiro.

continua após a publicidade

- Eu super indicaria. O Arias é um jogador fantástico, uma pessoa fantástica. Parecido com minha trajetória. Chegou no Fluminense com pouco custo e deu um retorno gigante. Tem o sonho de jogar na Europa. No que depender de mim, isso aconteceria. Tem outros fatores que pesam. Seria uma mudança importante, mas as portas estão abertas. Eu conversei com ele algumas vezes após sair do Fluminense. Se ele precisar saber como funciona o clube, estarei aqui para apoiar a decisão dele.

No Fluminense, Jhon Arias tem contrato até junho de 2026 e não aceitou uma oferta de renovação com o Tricolor. Na última janela de transferências, o atleta despertou o interesse do Galatasaray, da Turquia, mas o clube carioca recusou uma proposta dos europeus.

continua após a publicidade