De olho no duelo decisivo contra o Olímpia, em Assunção, Fernando Diniz optou por poupar todos os titulares diante do Athletico-PR. Apesar da dificuldade que é jogar em Curitiba, o Fluminense atuou com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo. Contudo, perdeu a chance de ficar com os três pontos ao tomar um gol nos acréscimos e deixou o G4 do Brasileirão.