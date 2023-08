Com um time repleto de reservas, o Fluminense teve a vitória nas mãos ao virar para cima do Athletico-PR na Ligga Arena. No entanto, o Tricolor não conseguiu segurar o resultado e viu Vitor Roque deixar tudo igual por 2 a 2 nos acréscimos. Apesar disso, Martinelli ressaltou que a equipe sai de cabeça erguida pela atuação que teve em Curitiba, mas que e faltou maturidade para ficar com os três pontos.