Com o resultado, o Tricolor soma 35 pontos e deixou o G4 ao ser ultrapassado pelo Grêmio. No entanto, o foco agora é total no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores na próxima quinta-feira. A equipe triunfou por 2 a 0 na ida e tem tudo para sair do Defensores del Chaco com uma vaga na semifinal do torneio continental.